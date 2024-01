Una de las grandes teleseries del presente Mercado de Pases del fútbol chileno la protagonizó Brayan Cortés, portero titular de Colo Colo y de la Selección Chilena quien tuvo chances concretas para tener su primera aventura internacional en el fútbol trasandino.

El ex Deportes Iquique coqueteó con Vélez Sarsfield por un buen rato, pero las diferencias salariales fueron la principal diferencia que terminó sepultando la chance de que el iquiqueño pudiese jugar en el nuevo equipo de Gustavo Quinteros.

Fue precisamente el ex estratega de los albos quien explicó la fallida llegada de Cortés al Fortín. El DT fue ‘atajado’ por el periodista Cristián Alvarado de Deportes en Agricultura en la pretemporada en Montevideo y respondió.

Brayan Cortés no se moverá del Estadio Monumental. | Foto: Photosport

“Cuando me preguntaron yo di el OK. Es un muy buen arquero. Podría haber venido a Vélez, pero no se dio. Fue una decisión entre el club y el jugador”, aseguró el estratega del Fortín, quien ayer venció en un compromiso amistoso a River Plate de Uruguay.

Cabe recordar que, durante el paso de Gustavo Quinteros por el Estadio Monumental, Brayan Cortés fue un fijo en el arco de los albos. Eso sí, durante la campaña 2023 el estratega sentó al arquero en el banco por un hecho extra futbolístico.

Así las cosas, Brayan Cortés seguirá atajando en Colo Colo según confesó el mismo jugador antes de abordar el avión a la pretemporada en Uruguay. Jorge Almirón, al menos, sabe que cuenta con un portero de calidad y titular en la Selección Chilena para lo que se le viene a los albos en el inicio de año.

La carrera de Brayan Cortés

El portero surgió de la cantera de Deportes Iquique y debutó en el cuadro nortino antes de saltar a Colo Colo. Estos dos equipos son los únicos que Brayan Cortés ha defendido a lo largo de su exitosa carrera.