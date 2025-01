Arturo Vidal disfrutó de sus vacaciones y pasó las fiestas junto a sus seres queridos como prácticamente todo el mundo. Hoy, el jugador se encuentra realizando la pretemporada junto a Colo Colo en La Serena, preparándose de cara a los amistosos que habrá en enero para el cuadro albo.

Este jueves, surgió una polémica en el matinal Mucho Gusto, ya que el periodista José Antonio Neme aseguró haber visto un registro del “King” lanzando fuegos artificiales, elementos que bien sabemos están prohibidos por ley en Chile por más que hoy su uso esté más que normalizado.

Específicamente, el comunicador agregó: “Me llamó la atención la imagen de Arturo Vidal tirando fuegos artificiales. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que respeto la ley. Si la ley me dice que es delito, no entiendo por qué la sociedad lo internaliza como algo normal, incluso, un líder deportivo como él“.

Pero Arturo Vidal se defendió de los dichos del conductor, lanzando un extenso comunicado en sus redes sociales asegurando que jamás estuvo realizando algo similar a lo que se le acusa.

Los descargos de Arturo Vidal

A través de sus historias de Instagram, el “King” se lanzó diciendo: “Me preocupa el nivel de mitomanía existente, más aún en un medio como la televisión. En mi casa jamás hubo fuegos de artificio. Tengo 2 perros y 9 gatos que amo y jamás haría algo que los dañara”.

Finalmente, se dirigió con nombre y apellido al periodista: “Espero que la persona que aseguró ver un registro supuestamente compartido en mi cuenta se haga cargo y aclare que no se trataba de mí. Demuestren con hechos. José Antonio Neme mitómano”.