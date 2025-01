Este jueves comenzó de forma oficial la pretemporada de Colo Colo con el plantel emprendiendo viaje a La Serena, donde harán el grueso de los trabajos antes de los partidos amistosos.

En la llegada al Aeropuerto de Santiago habló con los medios Arturo Vidal, quien aprovechó de aclarar lo que sucedió en las últimas semanas en el Estadio Monumental, donde el plantel se distanció de la dirigencia de Blanco y Negro por diferencias en los premios por la Copa Libertadores.

“Estamos bien, empezamos la pretemporada, no sé si lo habló el capitán, pero está todo bien. De nuestra parte siempre ha estado a la disposición de arreglar esto. Escuché mucho que los problemas eran con los jugadores y no es con los jugadores. Este problema es uno que viene ya hace tiempo, pero no solo con los jugadores, con el cuerpo técnico, con la gente que trabaja alrededor de nosotros“, comenzó diciendo el King.

¿Hay un quiebre con Aníbal Mosa?

También se refirió a Aníbal Mosa, el presidente de ByN, con quien se habrían quebrado las relaciones como cara visible de la dirigencia.

“Claramente Aníbal es el presidente, pero ya eso se habla. Tratamos de arreglarlo antes, no se pudo, pero para que sepan que nosotros defendemos a toda la gente que trabaja alrededor de nosotros, la parte médica, el cuerpo técnico, los cocineros, todo eso, por eso nosotros llegamos a un acuerdo con ellos. Así que esperamos que ese no sea problema para lo que viene y preocuparse solo de jugar”, indicó.

Arturo Vidal fue fundamental en la obtención de la estrella 34 de Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Los objetivos de Colo Colo para el centenario

Finalmente, el volante de 37 años adelantó lo que esperan para este 2025, que es el año del centenario del club.

“No, qué rico, lo único que queríamos era empezar ya esto. Creo que las metas son súper altas este año, queremos ganar todo, queremos ir por la segunda (Copa Libertadores), queremos ganar la 35 (en el Camponato Nacional), creo que hay un gran plantel, están trayendo buenos jugadores y eso es muy importante”, lanzó.