Colo Colo tiene nuevo técnico y Jorge Almirón fue ratificado por los próximos 2 años como el estratega que reemplazará a Gustavo Quinteros en el fútbol chileno.

Ahora, de inmediato, en el Cacique hay que pensar en los refuerzos y figura otra vez la chance de ir por Arturo Vidal, quien está con el pase en su poder para el 2024.

Sin embargo, el tema de dinero es otra vez el gran pero para poder fichar al King, quien dejó claro que “si vuelvo a Colo Colo le haré la pelea en los clásicos y los vamos a masacrar a todos”.

El presidente Alfredo Stöwhing se la jugó y dejó en claro que el equipo no optaría por muchos refuerzos. “Con los jugadores que no continuaron creo que se puede producir un ahorro en el plantel, es mi impresión personal y eso lo está viendo la gerencia deportiva. No son necesarios muchas incorporaciones”, expresó.

Arturo Vidal aún no sabe si podrá volver a Colo Colo en 2024 (Photosport)

El tema económico genera una brecha importante, aunque Almirón si pidió jugadores de renombre. El presupuesto aumentó en los albos, ya que por temporada gastarán 1.6 millones de dólares en el cuerpo técnico según dijo ADN.

Respecto a Vidal, Stöhwing no quiso ahondar mucho argumentando en el tema económico sobre el King. “No sé las condiciones que tendría Arturo Vidal, porque no han existido conversaciones al respecto. No sé ese punto de comparación”, agregó.

¿Arturo Vidal tendrá alguna opción real de conversar con la directiva de Colo Colo para volver en 2024?

Arturo Vidal está en plena etapa recuperativa de su operación en la rodilla y está trabajando arduamente con Juan Ángel Ramírez, ex PF de Colo Colo y coach del King, para estar al ciento por ciento en lo físico.

Stöhwing no desconoce la categoría de Vidal y sabe que él tiene luz verde para hablar cuando sea con los albos independiente de que si hubiese dinero o no para ficharlo.

“Obviamente, es un jugador de la casa y de los más importantes del fútbol chileno. De manera que tiene una situación especial, que tiene acceso absoluto para conversar con la gerencia deportiva, pero yo creo que hay que ser profesionales y seguir el rumbo fijado y las necesidades del plantel de Colo Colo”, admitió.

¿Colo Colo se meterá la mano al bolsillo por los refuerzos en 2024?

El presupuesto de Colo Colo para gastar en el mercado de pases es incierto en el Monumental. El alto gasto de la planilla de los albos dejó un forado importante sobre todo por que hubo que sacar dinero extra para ir por Almirón.

A Stöwhing le consultaron hoy sobre si habrá, al menos, un refuerzo por línea para el 2024. La respuesta sorprendió. “Mucho menos yo creo”, esgrimió.

Respecto a posibles salidas, el presidente de ByN respondió tibiamente por el interés de Vélez Sarsfield por Brayan Cortes. “No que yo sepa”, dijo.