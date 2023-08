Arturo Vidal pierde la paciencia con hincha de Colo Colo que le recrimina su no llegada al Cacique: "No me vuelvas a decir eso"

Arturo Vidal vive su renacer en el Athletico Paranaense tras su paso por el Flamengo, en donde se terminó yendo enojado con los hinchas del Fla y con Jorge Sampaoli, quien lo dejó de considerar en el equipo más grande de Río de Janeiro.

Pese a la distancia, el King sigue pendiente de la actualidad de Colo Colo y así lo hizo saber en su transmisión de Twitch, donde analizó el empate albo ante Coquimbo Unido: “Igual es difícil Coquimbo, tienen buen equipo, aparte son guerreros”, dijo.

Vidal vive un segundo aire en Brasil. | Foto: Photosport

Entremedio de los mensajes que le llegaban, un seguidor del Cacique le recriminó que eligiera al Paranaense y no al Cacique tras su salida de Flamengo tratándolo de mal agradecido: “Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo, amigo”, le dijo el King.

Eso sí, Vidal no solo se quedó en esa frase, sino que también le habló fuerte y claro al hincha ocioso que entró para tirarle mala onda al King: “Lo he representado en todos lados, no me vuelvas a decir eso”, aportó.

Pese al intercambio de palabras, Arturo Vidal de igual manera que el Cacique está bien aspectado para coronarse como bicampeón tras el empate en el puerto pirata: “Colo Colo va a ser campeón, tienen que estar tranquilos, somos lo más grande”, remató.