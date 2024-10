En Colo Colo todo es alegría en la previa del clásico con Universidad Católica, luego de haber vencido a Cobresal el sábado y depender de sí mismos para ser campeones al fin de la temporada. Y este martes hubo conferencia de prensa, donde Arturo Vidal atendió a los medios de comunicación.

El King atendió todas las consultas, disparando contra el entrenador Ricardo Gareca que otra vez lo dejó fuera de la Selección Chilena. También explicó el polémico video que subió la semana pasada a Instagram.

Pero una duda que tienen los hinchas albos es si renovará a o no con el cuadro popular, ya que en su regreso a Macul solo firmó por esta temporada. Ante aquello, Vidal llamó a la calma, ya que hay conversaciones en curso y su deseo es continuar en el club de sus amores. Pero antes quiere asegurar al menos un título.

“Yo estoy bien, tenemos una buena relación con el presidente, con la genyte acá, vreo que las cosas han salido como se proyectaban al principio cuando llegué. Yo llegue con varios objetivos, Colo Colo igual tenía varios objetivos y creo que se han cumplido. Así que yo creo que no va a haber problema con la renovación, pero todavía estamos tranquilos, estamos hablando y al final cuando ya esto se sepa bien a fines de campeonato, yo creo que levantando una copa es mucho más fácil renovar”, contó.

“Pero de verdad que tenemos una muy buena relación y en eso no hay apuro. Creo que vamos a seguir, porqe yo amo a Colo Colo y hasta ahora están saliendo bien las cosas, y cuando salen bien las cosas, uno tiene que seguir con eso. Pero de verdad que tenemos una muy buena relación acá”, agregó el bicampeón de América.

Arturo Vidal quiere continuar en Colo Colo para la temporada 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La felicidad de Arturo Vidal en Colo Colo

En la instancia, el volante de 37 años también tuvo palabras para el momento que está viviendo con el equipo, el que era su gran sueño luego de triunfar en Europa y Brasil.

“Yo me siento feliz. Estoy feliz. Siempre lo dije que quería volver a Chile a jugar, a disfrutar Colo Colo, a vivir acá. Porque me encanta Chile, tengo mis amigos, mi familia, tengo todo acá. Y creo que Colo Colo me ha enseñado mucho. Estoy disfrutando realmente el cariño de la gente”, expresó el ex Barcelona.

“Claramente afuera cuando estaba en los equipos de primer nivel, acá la gente te lo reconoce, pero cuando tú vistes la camiseta del equipo más popular de Chile y lo estás haciendo bien, creo que el cariño de verdad que no sé cómo explicarlo. He ido a partes que de repente no hay ni señal y está la bandera de Colo Colo ahí y te conocen, te dicen muchas gracias por haber vuelto”, añadió.

“Creo que ese cariño era el que me faltaba y ahora lo estoy ganando, lo estoy ganando con Colo Colo y lo estoy aprovechando y disfrutando al máximo. Creo que fue lo mejor que me ha pasado la vida, haber vuelto acá a Colo Colo”, completó el bicampeón de América.

¿Cuándo es el clásico de colo Colo vs Universidad Católica?

El choque entre el Cacique y los Cruzados está programado para este jueves 3 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. Este partido corresponde a la fecha 24 del Campeonato Nacional, siendo uno de los tres duelos pendientes que tienen los pupilos de Jorge Almirón.