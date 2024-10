Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo y quien asistió a atender a los medios de comunicación fue Arturo Vidal, la gran figura e ídolo del club que tocó varios temas, esto en la previa del clásico con Universidad Católica.

En la instancia, el King en su fiel estilo dejó varias frases, como un desafiante mensaje contra el entrenador Ricardo Gareca de la Selección Chilena, quien no lo nominó para la fecha FIFA de octubre.

Además, el volante de 37 años dio el espacio para que le preguntaran sobre el polémico video que subió a su cuenta de Instagram la semana pasada, tras la eliminación de Colo Colo ante River Plate en cuartos de final de Copa Libertadores.

La explicación de Arturo Vidal al polémico video

En este registro que fue realizado por un seguidor en Tiktok, se pudo apreciar a dos jugadores del archirrival, Universidad de Chile, como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, lo que rápidamente se volcó en una polémica. Por lo mismo, esta jornada Vidal decidió explicar el sentido de aquella publicación.

“Lo voy a explicar el video. El video yo lo subí porque salían muchas cosas. Y claramente, cuando ya lo tenía arriba, después vi lo que decía y después dije ‘ah, ya está, me la tengo que…’. Claro, porque yo con Charles tenemos una relación espectacular. No es que hablamos siempre, pero cuando estábamos juntos, nos abrazábamos, nos decimos las cosas, porque llevamos toda la vida”, comenzó respondiendo.

Seguido, señaló que en el caso del Chelo Díaz, existe nula relación entre ambos, luego del quiebre que hubo en el camarín de La Roja tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

“Con Marcelo ya no tenemos relación, eso todos lo saben. Pero lo demás fue un video que me lo hizo un hincha, sale hasta ahí el nombre que tiene la cosa y me gustó por lo que decía y por lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero tener maldad o cosas así, no hay problema, no hay problema”, explicó.

“Pero fue un ambiente que se formó con River, con el partido de River, con los jugadores de ellos. Pero nada, queda ahí, no pasa nada”, agregó.

En 2017 se generó el quiebre entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz. (Foto: Ramón Monroy/Photosport)

Arturo Vidal hace llamado para calentar los partidos

En la misma línea y respecto a sus polémicos dichos, Arturo Vidal hizo el llamado a los referentes de otros equipos, a calentar la previa de los partidos para darle ambiente a los enfrentamientos.

“De verdad que a mí me gusta de repente calentar los ambientes, cosas así. Creo que eso a mí me provoca motivación. Creo que es lo que me han hecho sentir y estar en los mejores equipos del mundo creo que siempre hablo antes no después y eso me gusta. Claramente algunos me toman como loco, como digo cosas, pero en el fútbol se ha perdido un poco, creo que nadie habla, nadie dice la verdad antes, sino que después todos con el diario hablan y eso no me gusta”, lanzó.

“Pero creo que eso nos ha hecho bien. Hemos competido con River, el ambiente, ustedes vieron el ambiente cómo estaba. Y si no lo hacía yo iba a pasar como cualquier partido y creo que fue algo muy lindo que vivimos acá, que eso nos va a servir, a los más jóvenes la experiencia de ir allá y la gente cómo nos trató. Creo que eso les va a servir en el futuro. Y creo que es bueno que los demás equipos o los demás jugadores empiecen a hablar un poco, a calentar los ambientes para que sea sano, no es maldad, sino que para que los partidos sean de mayor intensidad y la gente lo pueda disfrutar mucho más”, concluyó.