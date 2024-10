Este martes quedó la grande y se firmó el divorcio entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca, luego que el entrenador de la Selección Chilena no lo convocara para la fecha FIFA de octubre, donde La Roja enfrentará a Brasil y Colombia por las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

El King habló esta jornada en la conferencia de prensa de Colo Colo, previo al Clásico del jueves contra Universidad Católica. Obviamente fue consultado por esta decisión del Tigre, quien no lo ha tenido en cuenta en todo su proceso.

En la instancia, el bicampeón de América habló por él y también por otros de sus compañeros de la Generación Dorada, como Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso, Charles, no sé, Marcelo si está jugando, o los que estén activos, tienen que estar en la Selección, porque la Selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen, no te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. ¿Por qué la gente no lo dice? ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Huaso no va a estar en esta Selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta”, comenzó diciendo Vidal.

Tras cartón, le envió un desafiante mensaje a Gareca: “Quedé afuera la Copa América estando bien, quedé afuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o que haya tenido mismos partidos que yo? La Selección está mal, y todos saben que está mal. Y Colo Colo a la gente le volvió el ánimo, el creer que se puede pelear contra los demás”.

Los llamados de Gareca

También, el volante de 37 años aprovechó de resolver dudas y desmentir cualquier llamado del ex DT de Vélez Sarsfield, quien el viernes acusó que algunos jugadores no le respondieron el teléfono.

“No, si él lo dijo al principio, el único que no contestó fue Charles, todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él la primera vez. Cinco minutos y no hablé más. Entonces no puedo poner esa excusa ahora, porque él lo dijo. La primera vez que dijo ‘Charles no me contestó’, pero era porque tenía un problema Charles. Pero de ahí nadie más, no sé quién más lo ha dicho. ¿Por qué no dice el nombre si es tan fácil? Nadie se puede negar a la Selección, si la Selección es lo más importante para el jugador”, lanzó.

“No, nunca me dijo nada. Nunca me llamó, nunca me habló. Cinco minutos hablé con él y nunca más. Nunca hablé nada con él”, completó.

El último partido de Arturo Vidal en la Selección Chilena fue hace un año, cuando aún estaba Eduardo Berizzo en la dirección técnica. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Punto final a la Selección

Finalmente, el ex Barcelona adelantó que ve muy difícil su regreso a la Selección Chilena, al menos en este proceso al mando de Gareca.

“La Selección es lo más importante, yo siempre estoy a disposición, pero ya se ha visto que va a ser difícil que vuelva en este proceso. Espero que en el próximo proceso pueda estar, si sigo jugando bien, pero voy a seguir trabajando duro, fuerte y cuando me toque demostrar quién soy no más, como siempre lo he hecho”, concluyó Vidal.