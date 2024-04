Y un día volvió Arturo Vidal a Colo Colo. Tras varios días de incertidumbre en el mes de enero, el King estampó su firma con el club de sus amores y se puso a disposición del entrenador argentino Jorge Almirón.

Sin embargo, la estadía del bicampeón de América con La Roja no ha sido para nada fácil, pues ha tenido que lidiar con varias críticas de hinchas y comentaristas deportivos por su actual estado físico.

Pese a todo esto, el mediocampista nacional sigue estoico y ha recibido el apoyo de distintos dirigentes desde su retorno al equipo más ganador del país.

Vidal siendo presentado ante los hinchas albos en el Estadio Monumental | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

ARTURO VIDAL DESTACA LA IMPORTANCIA DE DOS PERSONAS EN SU REGRESO A COLO COLO

En conversación con TNT Sports, Vidal recordó lo difícil que fueron las negociaciones con el Popular y la importancia que tuvo Matías Camacho y Aníbal Mosa para tomar dicha decisión.

“Mi objetivo era volver. Matías (Camacho) y (Aníbal) Mosa se metieron muy fuerte en esa conversación, fueron las principales personas que estuvieron al lado mío, que me llamaban todo el día y me decían que me tranquilizara porque en un momento no aguantaba más”, confesó.

“La presión de afuera y las ganas mías de jugar eran muchas, pero el corazón me ganó de volver a Colo Colo. Estas dos personas fueron muy importantes para mi regreso”, enfatizó Vidal.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO ARTURO VIDAL EN SU REGRESO A COLO COLO?

El volante nacional ha disputado nueve compromisos (742 minutos), en los cuales ha convertido tan sólo un tanto.