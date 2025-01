Mucho se habló a fines de 2024 del presunto lío que pudo existir en Colo Colo respecto del desacuerdo en los premios. Según se dijo en diversos medios, los jugadores del plantel albo no estaban conformes con los montos, hecho que habría derivado a una serie de inconvenientes.

Una de las más bulladas repercusiones de este presunto problema, fue ninguno de los jugadores estuvo presente en la ceremonia donde se presentaron las actividades para el centenario. Pese a que los capitanes del “Cacique”, es decir, Esteban Pavez, Arturo Vidal y Vicente Pizarro lanzaron un comunicado sobre ello, hoy el propio “Huesi” aclara esta situación.

Mientras el plantel del popular se aprontaba a viajar a La Serena para iniciar la pretemporada, el capitán enfrentó a los micrófonos y negó tajantemente cualquier problema del que se haya rumoreado: “La verdad es que estamos bien con el tema de los premios. Nunca de parte de los jugadores hemos tenido algún problema. Creo que esto desde el año pasado, de febrero o marzo se habló, obviamente que fue una ocasión complicada, pero nunca tuvimos problemas. Más allá de nosotros, que se habló mucho de los premios y los jugadores fueron desacuerdos que teníamos”.

Sobre este mismo tema, Pavez indicó que: “Esto es por un montón de cosas que pasaron durante el año y más allá de los premios es porque se juntaron. Todo el plantel está en la misma, pero ya hay un acuerdo y estamos todos tranquilos. Más allá del dinero son otras cosas que quedan en la interna”.

Esteban Pavez niega quiebre con la dirigencia

Ante posibles conflictos y algún quiebre entre el plantel y la dirigencia de Colo Colo, señaló: “No, nada, nosotros estamos súper bien. Yo por mi lado hablo con todo el mundo, con todos los dirigentes, no he tenido ningún problema. Solamente que esto es algo netamente de plantel, de jugadores, de la gente que trabaja en el staff. Así que eso es”.

Además, remarcó la buena relación personal que tiene él con Aníbal Mosa: “Yo lo conozco hace mucho tiempo, es alguien de una relación muy cercana. Algunos les puede gustar más o menos, pero es su forma de ser”.

Finalmente, hasta le dejó un cariñito al mandamás de Blanco y Negro: “A mí me gusta que sea así porque él es como es, pero como te digo, no hemos tenido ningún problema con ellos. Aquí netamente lo que pasó la semana pasada no fue por un tema de premios, fueron muchas cosas que se juntaron en el año y también nosotros, con Arturo, que somos los más grandes, velamos por todos, así que eso”.