Colo Colo está a pocos días de dar por iniciada la pretemporada 2026, donde Fernando Ortiz y sus dirigidos buscarán llegar en buen pie al debut en la Liga de Primera pactado para el último fin de semana de enero.

Como suele ocurrir en la pretemporada, el DT de Colo Colo lleva a varios juveniles para entrenar con el primer equipo y, en esa línea, uno que no estará ni en Pirque ni en Uruguay será el juvenil Milovan Velásquez.

El volante, una de las verdaderas joyas que tiene el Cacique en su nutrida cantera, partirá a préstamo a Deportes La Serena para reforzar al cuadro papayero según informó el sitio partidario ‘Cacique Pasión’.

Velásquez parte a préstamo. | Foto: Archivo

“El juvenil Milovan Velásquez, una de las grandes promesas del fútbol joven, parte a préstamo a La Serena con tan solo 18 años. Será su primera experiencia fuera de Colo Colo y lo hará en Primera División”, anunciaron.

Velásquez no llegaría solo a la Región de Coquimbo, ya que diversos trascendidos aseguran que Alexander Oroz finalmente no renovó su vínculo con los albos y llegaría en condición de jugador libre al elenco granate.

Así las cosas, el Cacique busca darle rodaje a Milovan Velásquez, que gane experiencia y de esa manera volver en un futuro cercano para aportar a Colo Colo y demostrar por qué es uno de los buenos valores exportables que tienen los albos.

En síntesis

Colo Colo iniciará su pretemporada 2026 bajo las órdenes del director técnico Fernando Ortiz.

El juvenil de 18 años Milovan Velásquez partirá a préstamo a Deportes La Serena.