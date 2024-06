El empate de Chile con Perú en la Copa América llevó a diversos análisis respecto al equipo que presentó la Roja en el partido. Una de las grandes ausencias que presentó la convocatoria de Ricardo Gareca es la presencia de Arturo Vidal, quien también explicó la rabia que sentía de quedarse fuera de la nómina.

Son varios los comentaristas deportivos que han expresado su opinión respecto a la ausencia de Arturo Vidal. Precisamente, uno de ellos, fue el entrenador de Coquimbo Unido quien expresó que “en eso eché de menos en el primer tiempo y en el segundo a Arturo Vidal, que eso lo hace perfecto. Además, bien sabemos que este tipo de partidos hay una categoría, cuando el partido está cerrado, uno echa de menos a alguien que pueda desequilibrar”.

Otro de los que sintió la ausencia de Arturo Vidal fue el exfutbolista de Universidad de Chile, Matías Rodríguez. “Son jugadores que contagian, fueron y lo van a ser”, comenzaba señalando. Además, agregó “después hay que ver el momento que se encuentra cada uno, pero en el tema de contagio creo que esos jugadores te ayudan un montón dentro de la cancha”, expresó.

Y, por otro lado, también hay otros que no lo extrañan en la nómina. Fue el caso de Rodrigo Goldberg, quien consideró que “yo creo que no debieron ir, pero no por su nivel, no creo que sea por eso. Acá podemos aplicar también la experiencia que tiene, la trayectoria y todo eso que sirve mucho sobre todo en Copa América. Si tú llamas a Arturo Vidal y llegas a no ponerlo, creo que te hace más daño que no llevarlo”, destacó.

Giorgio Armas en picada en contra de Ricardo Gareca por Arturo Vidal

Sin embargo, el astrologo deportivo Giorgio Armas, aprovechó sus redes sociales para irse en picada en contra del entrenador Ricardo Gareca por la ausencia del volante de Colo Colo. En su cuenta de X (ex Twitter) dio su opinión respecto a la situación que involucra al jugador con la selección, y apuntó en contra del DT de la Roja en duros términos.

“El pelotudo de Gareca no convocó al jugador mejor aspectado. Perdón por lo tóxico, pero es la verdad”, fueron las palabras que entregó el astrologo en su red social, la cual rápidamente se fue viralizando en la plataforma digital.