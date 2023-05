Colo Colo ya regresó a Santiago tras el amargo empate 1 a 1 ante Monagas de Venezuela, partido válido por la jornada cuatro del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

El resultado no dejó para nada conforme a los hinchas albos, quienes se abalanzaron en las diversas redes sociales a criticar el desempeño de Maximiliano Falcón, jugador que fue protagonista en los minutos finales tras perder un balón cerca del área. ¿Qué pasó después?. El guardameta Fernando de Paul tuvo que salir a salvar la situación y en la desesperación de evitar la caída del Cacique infraccionó al jugador venezolano, lo que le valió ganarse la tarjeta roja.

La jugada que le costó la roja a Tuto de Paul | Foto: Captura ESPN

A la salida del Aeropuerto de Santiago, el Peluca atendió a los diversos medios de comunicación y le pidió disculpas al pueblo albo por el nivel mostrado en los últimos cotejos.

“Son errores que he cometido y creo que no estoy en mi máximo nivel o el que he demostrado desde que estoy en el club, pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquier jugador y no siempre se puede pasar bien”, partió diciendo el zaguero central.

“Yo he hecho ese enganche en varios partidos acá en el fútbol chileno y en la Copa Libertadores también y me han salido, lo que conlleva es que el partido pasado fue gol y ahora nos expulsaron a un jugador”, agregó.

“Yo soy un jugador que asume los errores y me he equivocado varias veces y siempre pongo el pecho a las balas, así que hay que estar tranquilo no más”, remató.