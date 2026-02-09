Este miércoles 11 de febrero, Colo Colo disputará un partido amistoso frente a Unión Española en el Estadio Monumental, en el marco de la denominada Noche Alba Solidaria, evento que busca recaudar fondos para apoyar a las personas damnificadas por los incendios en la Región del Biobío.
Además del compromiso del primer equipo masculino, la jornada contará con un partido preliminar de la rama femenina contra Palestino y luego versus Influencers, reforzando el carácter integral del evento y la visibilidad del fútbol femenino albo.
Esta intancia también tendrá un importante componente artístico. Desde la organización confirmaron la presencia de Princesa Alba y Inti-Illimani, quienes serán parte del show musical que acompañará la jornada.
Los valores de las entradas de la Noche Alba Solidaria
Es por esto que el club albo ya dio a conocer el detalle oficial de los valores de las entradas, incluyendo precios diferenciados para niños y adultos, permitiendo así un mayor acceso al público.
- Galvarino Niños: $2.750
- Tucapel Niños: $2.750
- Caupolicán Niños: $2.750
- Cordillera Niños: $4.950
- Océano Niños: $8.250
- Arica: $5.500
- Galvarino: $5.500
- Tucapel: $5.500
- Caupolicán: $5.500
- Cordillera: $9.900
- Océano: $16.500
- Rapa Nui Niños: $19.250
- Rapa Nui: $38.500
¿Cuándo y donde comprar las entradas para la Noche Alba Solidaria?
La venta de entradas para la Noche Alba Solidaria comenzó el viernes 6 de febrero y podrás comprar tu tickets a través del sistema PuntoTicket.