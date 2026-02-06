La Noche Alba Solidaria se enmarca como un evento especial organizado por Colo Colo con un objetivo claro: recaudar fondos para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío, una tragedia que ha golpeado con fuerza al sur del país.

En ese contexto, el Cacique diseñó para el próximo miércoles 11 de febrero una jornada que combina espectáculo, fútbol y solidaridad, incluyendo distintas actividades destinadas a maximizar la recaudación y visibilizar la causa, lo que ha generado amplio interés entre hinchas y seguidores del Popular.

Sin embargo, una de las instancias que más comentarios generó fue el anuncio de un partido entre Colo Colo Femenino e Influencers, situación que abrió el debate en redes y motivó a Blanco y Negro a salir a aclarar el trasfondo de esta iniciativa.

Aníbal Mosa salió a aclarar todo en conferencia de prensa | FOTO: Alex Diaz/Photosport

La explicación de Aníbal Mosa

Fue el propio presidente de la concesionaria que maneja los hilos del club, Aníbal Mosa, quien en conferencia de prensa entregó detalles sobre cómo se gestó este encuentro y el rol clave que cumple en la jornada solidaria.

“Un auspiciador nuestro se interesó en que las jugadoras femeninas, especialmente, tengan un picado contra los influencers, que pagarán por estar en ese partido”, explicó el empresario puertomontino.

En esa misma línea, Mosa reforzó el foco benéfico del evento y recalcó que “una suma importante es la que aportarán los que entren a jugar por los hermanos del Biobío”, cerró, dejando en claro que el objetivo principal es la ayuda solidaria.

En síntesis…