Tres fechas quedan para que finalice la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 y los distintos equipos del fútbol chileno ya comienzan a pensar en el mercado de pases invernal, donde podrán contratar a tres futbolistas.

Uno de los clubes que se reforzará será Colo Colo, pues el cuadro que dirige Jorge Almirón buscará revertir el irregular inicio de torneo y poder volver a pelear el título del balompié nacional.

Es por esto que desde la dirigencia de Blanco y Negro ya comienzan a pensar en posibles nombres y hay varios que han salido a la luz en los últimos días, como son: Luciano Cabral, Felipe Loyola y Gabriel Ávalos.

EL EX COLO COLO QUE PODRÍA RETORNAR AL ESTADIO MONUMENTAL

No obstante, el periodista Jorge Coke Hevia lanzó en el programa Pauta de Juego un nombre que no había estado en la palestra y que los hinchas colocolinos no tenían en consideración.

“No lo he terminado de confirmar porque tengo buena llegada con el entorno. Le habrían acercado el nombre de Juan Delgado a Colo Colo, que ya está entrenando con el Sheffield Wednesday Football Club”, apuntó el hijo de Jorge Hevia, reconocido periodista y locutor.

Juan Delgado fue uno de los “regalones” de Eduardo Berizzo en La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me parece un súper buen nombre porque es lateral y puntero, si está bien físicamente es un buen nombre”, concluyó.

LOS NÚMEROS DE JUAN DELGADO EN EL Sheffield Wednesday

El ex seleccionado chileno de 31 años ha disputado 12 partidos en el Sheffield Wednesday Football Club de 48 posibles y ha convertido tan sólo un gol en el cuadro que compite en el Championship, segunda categoría del fútbol inglés.