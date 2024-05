Colo Colo vive días claves en el primer semestre, donde el día de mañana enfrentará a Palestino por el Campeonato Nacional 2024 y la semana subsiguiente quedará sellada su suerte en la Copa Libertadores de América.

Independiente de lo que suceda en el ámbito internacional, ya sea clasificando a los octavos de final, yendo a Copa Sudamericana o quedándose sin pan ni pedazo, en el Cacique piensan seriamente en reforzar el plantel de cara a un exigente segundo semestre que se avecina.

En esa línea, es de público conocimiento algunos nombres que suenan para reforzar al Cacique y en especial el de Luciano Cabral. El talentoso volante de Coquimbo Unido ha sonado con fuerza en los albos para la segunda mitad del año.

Luciano Cabral está en la mira de Colo Colo. | Foto: Photosport

Es precisamente el jugador del cuadro pirata quien Jorge Almirón realmente no tendría mayor interés en incorporarlo, según avisó el periodista Rodrigo López de D Sports: “Lo de Cabral entiendo que hay un tema de traerlo que ayuda, pero si me preguntan si Almirón lo tiene como prioridad, diría que no”, reveló.

En el programa De Fútbol Se Habla Así de la señal recientemente mencionada, López complementa su idea diciendo que “Hay un tema de la misma directiva, que entienden que Cabral puede ser un activo. Si está perfecto, es un aporte, pero para Almirón es el delantero, el extremo y el lateral”.

¿Llegará Cabral? Si bien es una incógnita su posible llegada al Estadio Monumental, lo que sí es seguro es que Aníbal Mosa y la dirigencia de Blanco y Negro buscarán potenciar el plantel para pelear de lleno el torneo en el segundo semestre.

Colo Colo vs. Palestino, día y hora

A partir de las 5:30 de la tarde de este domingo 19 de mayo, Colo Colo recibirá la visita de Palestino en el Estadio Monumental por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.