Colo Colo y Godoy Cruz se preparan para lo que será la trascendental llave de la fase 2 de de la Copa Libertadores, torneo continental donde ambos elencos buscarán seguir avanzando.

El Tomba viene de derrotar por 2 a 0 a Lanús por tercera fecha la Copa de la Liga Profesional argentina, pero hubo una noticia en este duelo que generó preocupación entre los hinchas del cuadro trasandino: la lesión de Hernán López Muñoz.

Y es que el talentoso volante es una de las figuras del cuadro mendocino y este lunes cuando el reloj del encuentro marcaba el minuto 15 el centrocampista se retiró lesionado, situación que fue mirada con atención por los hinchas colocolinos.

EN ARGENTINA CONFÍAN QUE FIGURA DE GODOY CRUZ ESTÉ ANTE COLO COLO

En conferencia de prensa, Daniel Oldrá, director técnico de la escuadra trasandina, alzó la voz y salió a aclarar el actual estado del mediocampista y sobrino nieto de Diego Maradona.

“Lo de Hernán (López Muñoz) espero que sea una pequeña distinción y que dentro de poco lo podamos tener, no te puedo decir más nada porque ya le van a hacer una ecografía y ahí vamos a tener el resultado. La molestia fue en el posterior. Espero que no que no sea nada”, afirmó.

“Estamos bien los dos”, eso fue lo que escribió López Muñoz en su cuenta de X | FOTO: Captura

A raíz de esto, su presencia en el duelo de ida ante el conjunto Popular no está asegurada, por lo que el técnico ya comienza a analizar ciertas alternativas.

¿Cuándo es el partido de ida entre Colo Colo y Godoy Cruz?

La llave por la fase 2 de Copa Libertadores está programada para el mes de febrero. El duelo de ida en el estadio Malvinas en Argentina será el 22 de febrero a las 21:30 horas.