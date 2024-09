¡Atención Colo Colo! Ídolo de Boca Juniors ningunea a Marcelo Gallardo: "No hace nada"

Luego del empate entre Colo Colo y River Plate en el estadio Monumental, los hinchas colocolinos y millonarios cuentan los días para que llegue el martes y resolver cuál de los dos equipos avanzará a la semifinal de la Copa Libertadores.

El cuadro de la banda sangre está ilusionado en torno a la presencia de su entrenador Marcelo Gallardo, el que volvió al club luego de un breve paso por Arabia Saudita donde dirigió a Karim Benzema.

Sin perjuicio del palmarés del Muñeco, el ídolo de Boca Juniors Hugo Orlando Gatti conversó con BOLAVIP donde aseguró que da lo mismo el entrenador otorgándole cero importancia a la influencia del estratega.

“Terminemos con el técnico, el técnico no tiene nada que ver con un partido de fútbol. El fútbol es de los jugadores. Acá parece que Gallardo es… Pero Gallardo no hace goles y no hace nada. Den la responsabilidad a los jugadores, los únicos dueños del fútbol”, disparó el Loco.

Gatti de todos modos quiere dejar en claro que su tesis no tiene referencia directamente al DT de River Plate, si no que es algo general.

Hugo Gatti ningunea a Marcelo Gallardo y a todos los entrenadores

“Son los jugadores y un poco el técnico, un 10% o algunos 20% por cómo motivan a los jugadores y que pongan a los mejores, esa es la virtud. Pero cuando comienza el partido te olvidás de la táctica”, cerró.