Gustavo Quinteros llegó a Colo Colo en octubre del 2020 con un claro objetivo: obtener buenos resultados y sacar al Cacique del difícil momento que atravesaba en el Campeonato Nacional, algo que cumplió con creces.

Lo cierto es que el santafesino ha estado presente en 131 encuentros al mando del conjunto Popular, en los cuales ha obtenido: 66 victorias, 36 empates y 29 derrotas, lo que da un total de un 59.54 por ciento de rendimiento.

Quinteros quiere lograr un objetivo importante para continuar en el cuadro de Macul | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El experimentado estratega argentino-boliviano fue invitado al programa Media Punta del ex guardameta Nicolás Peric, la periodista Verónica Bianchi y el comunicador Daniel Arrieta, donde lanzó una frase que preocupa a los hinchas albos.

“Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”, manifestó el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador.

“La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más”, remató.

Recordar que el contrato de Quinteros finaliza en diciembre de 2023 y ya ha tenido varios clubes extranjeros interesados en contar con sus servicios.