Este viernes hubo reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, la que comenzó a las 13:00 horas y donde se propusieron los nombres para reemplazar al volante Esteban Pavez, quien rescindió contrato con Colo Colo para emigrar a Alianza Lima de Perú.

Quien era el capitán del Cacique prefirió dar un paso al costado previo al inicio de la Liga de Primera 2026, al darse cuenta que no estaba en los planes del entrenador Fernando Ortiz.

Ante aquello, la dirigencia del cuadro popular comenzó una búsqueda desesperada para cubrir esta salida, sumada a la de Vicente Pizarro que fue vendido a Rosario Central.

Los candidatos para reemplazar a Esteban Pavez

En esa línea, esta jornada fueron prpouestos a los directores tres nuevos nombres como posible sexto refuerzo, donde destaca una ex figura de Universidad Católica.

Se trata del volante Ignacio Saavedra de 27 años, quien desde 2024 milita en el FC Sochi de Rusia, donde incluso ha sido el capitán en algunos partidos.

El seleccionado nacional tiene contrato vigente hasta 2027 con el equipo ruso, pero su agencia lo habría acercado a Colo Colo.

Ignacio Saavedra fue propuesto en Colo Colo. (Foto: Instagram)

La segunda carta es la de Álvaro Madrid, el capitán de Everton de Viña del Mar, pero que de jugar este fin de semana con los Ruleteros quedará fuera de la terna.

La última opción es el argentino-chileno Pablo Ruiz de 27 años, quien es parte del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

