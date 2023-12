Colo Colo terminó su temporada en el tercer lugar de la Chilean Premier League y está ad portas de jugar la final de la Copa Chile. Los albos quedaron en deuda en el fútbol chileno y ya están empezando a trabajar en el mercado de pases 2024.

Los albos tienen que subsanar una gran deuda en la ofensiva. Damián Pizarro fue el más destacado en una delantera donde Leandro Benegas y Darío Lezcano causaron más problemas que aciertos al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros.

Según Bolavip, el Cacique desde junio de 2023 tiene en mente firmar a una de las revelaciones ofensivas del fútbol chileno y en Macul van a ir con todo por los goles de Maximiliano Rodríguez, delantero campeón con Huachipato.

Rodríguez siempre fue visto como uno de los jugadores de proyección en el ataque y su nombre lleva un semestre en la agenda de Daniel Morón. Ahora, con el título bajo el brazo suma bonus para volver a Colo Colo.

Maximiliano Rodríguez está en la mira de Colo Colo para 2024 (Photosport)

Durante esta temporada, Rodríguez anotó 8 goles en 28 partidos en Primera División. El delantero fue clave en la obtención del título acerero y le marcó a la U y a la UC durante 2023.

Según Bolavip, el Cacique va de cabeza por intentar “repatriar” a Rodríguez al Monumental. El jugador es representado por la empresa CMB Fútbol y el artillero tiene contrato vigente en la acería. Además, si sigue Quinteros es de su gusto pleno y a mitad de año ya lo quiso en Colo Colo.

¿Será la revancha de Maximiliano Rodríguez en Colo Colo?

El actual delantero de Huachipato y campeón del fútbol chileno, Maximiliano Rodríguez, dio sus primeros pasos como futbolista jugando en Colo Colo. El delantero es de Puente Alto y estuvo en sus inicios defendiendo a los albos.

Sin embargo, Rodríguez fue notificado a los 13 años que no sería parte del Cacique. Luego, el delantero de la usina fue a Cobresal y cuando iba a ir al primer equipo apareció Huachipato.

Hace unos meses, Rodríguez en DSports ratificó que “era chico cuando estuve en Colo Colo y no pude llegar donde quería (…) No le cierro las puertas a ningún equipo (…) Queremos campeonar y a fin de año ver qué nos espera”. Su anhelo se cumplió y para volver al Cacique, Huachipato no lo dejará partir por menos de 800 mil dólares.