El directorio de Blanco y Negro aprobó el día de ayer la salida de Alan Saldivia al Vasco da Gama de Brasil, pese a que el Cacique mandó a chequear unos detalles para afinar el éxodo del jugador uruguayo.

Con esa salida, Colo Colo saldría en búsqueda de un defensor central para suplir su partida, tarea no sencilla pero que ya tiene un candidato bombástico según reveló el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado en el programa ‘De Puntete’.

El comunicador y reportero que cubre al Cacique en el día a día informó que “Enzo Roco también fue mencionado durante esta jornada en el Estadio Monumental, en rigor en Pirque donde se realizó el directorio”.

Enzo Roco es opción en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, aporta un dato clave que puede servir para allanar un posible arribo del formado en Universidad Católica: “Defensa chileno de 33 años, que viene de jugar en Turquía donde jugó 7 partidos y está libre”.

En el cierre, ‘Tomate’ complementa su información y dice que el jugador con pasos por La Roja “Está en la lista de jugadores que podría llegar a Colo Colo y ser un refuerzo en la zona defensiva”, sumó.

Lo cierto es que Enzo Roco disputó 7 partidos el año pasado con el Faith Karagümrük de Turquía, siendo su último partido el 7 de diciembre e incluso se perdió los últimos dos del año por una lesión de la que se sabe poco.

