El arranque de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 ha generado más incertidumbre de lo esperado. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache, sumada a un rendimiento irregular del equipo, volvió a poner bajo la lupa la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador del Cacique.

En este contexto, cada decisión del cuerpo técnico y de la dirigencia de Blanco y Negro se analiza con detalle en el Monumental, puesto que ñas dudas sobre la capacidad de reacción del plantel albo y la lentitud en los refuerzos han intensificado las especulaciones sobre el futuro del entrenador argentino.

Es por esto que uno de los temas más comentados es si existe un plan de contingencia en el conjunto Popular ante un eventual término anticipado del contrato de Ortiz.

Sigue el debate sobre la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Héctor Tito Tapia, el plan B que tendrían en Colo Colo

A raíz de esto, el comunicador Edson Figueroa, en el programa Dale Albo AM, reveló detalles que confirman la existencia de un plan B en la dirigencia alba en caso de que Ortiz no continúe al frente del primer equipo.

“Hay directores que quedaron muy preocupados. Muy. Conversaron si seguir con el DT o no y hay dudas, muchas dudas con Fernando Ortiz. Muchas”, señaló Figueroa.

En cuanto a la alternativa, el editor del sitio partidario explicó que “tienen un plan B en caso de que esto se sostenga de mala manera, han pensado en Tito Tapia como alternativa en caso de que venga lo peor. Lo han pensado, es una realidad, han conversado internamente”.

“Hoy tienen muchas dudas respecto a lo que pueda pasar con el futuro del entrenador. Internamente alguno también ha hecho el comentario de que hay responsabilidad dirigencial en la tardanza por refuerzos, ha sido tema”, cerró.

En síntesis…

El incierto arranque de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 ha vuelto a poner en el centro del debate la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador.