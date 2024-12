Brayan Cortés tiene todo listo para dejar Macul y convertirse en nuevo arquero del León de México. Tras 7 años en Colo Colo, el “Indio” finalmente cambiará de aires y buscará una nueva aventura, esta vez, en el fútbol mexicano.

En la directiva de Blanco y Negro no cayó bien la decisión del iquiqueño de partir del cuadro albo. Por ello, esta mañana, según reveló El Mercurio, indicaron que existe molestia dentro de la concesionaria que maneja los destinos del “Cacique”.

“Creemos que después de tantos años, no era la forma. Uno espera que un jugador como él se vaya bien y tenga las puertas abiertas”, indicó una fuente anónima al citado medio.

Los hinchas de Colo Colo tampoco quedaron contentos con al decisión de Brayan Cortés, por lo que las redes del portero se llenaron de comentarios negativos por parte de la fanaticada alba.

El desahogo de Brayan Cortés tras confirmarse su salida de Colo Colo

Esta tarde, a través de sus redes sociales, el arquero de 29 años expuso sus descargos ante la ola de reacciones -en su mayoría negativas- que ha generado su partida al fútbol mexicano.

En su cuenta de Instagram, el “Indio” habló fuerte y claro: “Solo quiero dejar en claro todo lo que se ha comentado de mi situación con Colo Colo”.

La salida de Cortés generó el malestar de los hinchas albos.

“Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024″, dijo Cortés en primera instancia.

“No pasa por algo económico”

Casi al cierre de sus descargos, aseguró que su partida de Colo Colo no se debe a un tema monetario, sino más bien por un crecimiento profesional y personal, agregando que: “Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”, añadió.

En esa línea, complementó: “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club”.

“Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, sentenció.