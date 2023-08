Brayan Cortés sigue en la lucha por volver a ser el arquero indiscutido en Colo Colo: “Nunca he bajado los brazos”

Brayan Cortés no ha tenido un año fácil en Colo Colo. El portero pasó de ser uno de los capitanes e inamovible en el arco del Cacique a ser uno más del montón en el cuadro de Macul. El meta fue en varios partidos suplente de Fernando de Paul por una supuesta indisciplina y la charla con Gustavo Quinteros hace un par de días arregló todo.

Eso sí, Quinteros no le entregó los guantes de titular inmediatamente a Cortés y dejó en claro que tanto él como el Tuto irán rotando en el arco del Cacique. Ante esa situación, el portero no se rinde y dará la pelea para ser el estelar absoluto otra vez en Colo Colo.

“Es complicado, porque el jugador se hace jugando, pero siempre he dicho que hay que ir con la tranquilidad por delante. Estoy entrenando con mi profe Franco (Barraza) en un esfuerzo grande de él y mío también (…) Uno está acostumbrado a jugar y nunca he bajado los brazos y no lo voy a hacer. Mantengo el foco”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Además, Cortés valoró el resultado por 1-0 ante Palestino en la Copa Chile diciendo que “fue un partido muy difícil, sobre todo cuando nos tocó jugar varios pasajes del mismo con un jugador mismo. Creo que fue clave mantener la mentalidad de ir a buscarlo”.

Brayan Cortés fue clave hoy en la portería de Colo Colo ante Palestino (Guille Salazar)

Cortés sabe que no la tiene fácil en Colo Colo e igualmente está pendiente de lo que pueda pasar con él, ya que su cláusula de salida es baja y bordea el millón 300 mil dólares para salir del Cacique. Al menos, su panorama es distinto que hace tres meses y ya suma minutos.

Más allá de todos los líos, Cortés está concentrado en el Cacique, en sumar opotunidades y en responder cuando Quinteros le de la titularidad, que no la tiene ganada al ciento por ciento.

“Estamos jugando mejor. Hemos subido el nivel, está linda la competencia, eso se valora mucho. Queremos ganar la Copa Chile, el campeonato, Colo Colo apunta eso, lo hemos demostrado, acá vamos a luchar al que le toque jugar”, terminó Cortés.