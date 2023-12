Este domingo la Ministra de la Mujer Antonia Orellana conversó con La Tercera tocando un tema delicado y que ha sido una constante este 2023, la relación del jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, con Camila Sepúlveda, que luego de varias denuncias de maltrato, terminó con un procesamiento por parricidio frustrado.

En esa línea la secretaria de Estado sorprendió a todos al asegurar que la denunciante no quería seguir con el juicio por miedo a la exposición.

Luego de unas horas, la propia Camila Sepúlveda le aseguró a Redgol de que seguirá adelante con el proceso, que nunca ha conversado con la Ministra y que se siente muy sorprendida.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, indicó la afectada.

La Ministra de la Mujer aseguró que Camila Sepúlveda no seguiría adelante con el juicio en contra de Jordhy Thompson.

La ex pareja de Thompson recalca que no entiende nada y que todo esto le juega muy en contra. “Lo encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”, explica.

Consultada por qué la Ministra Orellana actuó de esa forma, Camila Sepúlveda reitera que no tiene idea.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la Ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella al decir esta mentira me expone más”, afirma.

¿Qué dijo la Ministra Orellana sobre el caso Thompson?

“Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado y lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, fueron las declaraciones de la secretaria de Estado.