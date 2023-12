La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dio espacio a un nuevo capítulo del caso Jordhy Thompson, que involucra al futbolista de Colo Colo con su ex pareja Camila Sepúlveda, esto por los episodios de violencia de género que ha protagonizado el juvenil de 19 años.

Ayer la secretaria de estado sorprendió en entrevista con La Tercera al indicar que la víctima no quería continuar con el juicio, esto luego que la defensa del jugador logró suspender algunas medidas cautelares para que pudiera viajar a Rusia, donde Thompson jugará cedido los próximos seis meses.

Pero aquello fue rápidamente desmentido por la propia mujer de 22 años y también por la Fiscalía de Género Oriente.

Esto llevó a que este lunes 25 de diciembre la ministra Orellana diera una nueva aclaración al respecto con Mega, donde lamentó que sus dichos se hayan prestado para farandulizar este caso.

“En primer lugar yo lamento mucho la forma en la que esto se aborda. Se toma casi como si fuera farándula. Lo que señalé ayer fue lo que señaló la víctima cuando salió la resolución de que se levantara el arraigo nacional. Manifestó que estaba decepcionada. Insistí siempre en que vamos a respetar porque es nuestra representada”, comenzó diciendo.

Camila Sepúlveda salió a desmentir a la ministra Antonia Orellana por sus dichos en La Tercera. (Foto: Instagram/Aton)

Sí habrá juicio contra Jordhy Thompson

Seguido, pasó a aclarar que el juicio continúa su curso, no así la apelación al levantamiento de las medidas cautelares del canterano albo.

“No he hablado con ella porque tiene un representante. En primer lugar, no se ha desistido de la acción judicial. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la Fiscalía (…) Hay que entender que los procesos son distintos. Una cosa es no apelar y otra es seguir con el juicio“, indicó.

“Le dieron información parcial sobre mis declaraciones (…) Nosotras nos contactamos a través de un abogado, para explicar cuál fue el pedacito que eligieron para levantar la polémica. La acción penal no se ha extinguido, no se acabó. Ella sigue con la representación de nuestro servicio. Otra cosa es que no se apele a la medida cautelar“, explicó.

“Lo que se entendió, lo que se publicó son cosas distintas. Reitero lo que señalé ayer. Siempre vamos a seguir con la búsqueda judicial que busquen nuestras representadas. Una cosa es no apelar a la decisión del levantamiento de arraigo y otra es la acción judicial“, repasó la jefa de aquella cartera.

¿En qué situación está actualmente este caso?

Luego de la formalización del 6 de noviembre por femicidio frustrado, Thompson pasó una semana y media en prisión preventiva. Luego continuó con orden de alejamiento, arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional, por 45 días mientras dure la investigación.

Las últimas tres medidas le fueron suspendidas recientemente, aunque primero su defensa debe cancelar una fianza de 100 millones de pesos. Eso sí, han apelado para pagar solo la mitad.