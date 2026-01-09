Un nombre inesperado comenzó a circular con fuerza en los pasillos del Estadio Monumental y encendió de inmediato las alarmas —y la curiosidad— entre los hinchas de Colo Colo. En medio de la búsqueda de refuerzos para el 2026, especialmente en una zona tan sensible como el arco, apareció en carpeta un guardameta de peso internacional que pocos imaginaban ligado al ‘Cacique’.

El contexto no es menor. Los Albos sigue sin cerrar del todo la posición de arquero, una de las grandes preocupaciones de Fernando Ortiz para la próxima temporada. Si bien Fernando De Paul continúa en el plantel y Eduardo Villanueva asoma como proyecto, en Macul existe la sensación de que falta experiencia y jerarquía para afrontar un año cargado de exigencias.

Por lo mismo, en Blanco y Negro han seguido recibiendo ofrecimientos. Algunos nombres ya se han descartado, otros no avanzaron y hay carpetas que siguen abiertas. En ese escenario, surgió un apellido que de inmediato llamó la atención por su recorrido, su historia y también por las dudas que genera su presente futbolístico.

El nombre que apareció en la mesa de Blanco y Negro

Fue el periodista Edson Figueroa, de Dale Albo, quien reveló la información y entregó detalles concretos sobre esta posibilidad. “Ofrecieron a un arquero, es de los papeles que llegó a las mesas. Un arquero de trayectoria internacional, que ha jugado poco y que fue ofrecido: Chiquito Romero”, lanzó, confirmando que el ex seleccionado argentino fue formalmente presentado como opción para Colo Colo.

Sergio Romero, hoy con 38 años, atraviesa un momento complejo en su carrera. Su salida de Boca Juniors estuvo marcada por la polémica y la falta de continuidad, situación que se repitió posteriormente en Argentinos Juniors, donde no logró consolidarse ni recuperar protagonismo. Aun así, su nombre sigue teniendo peso por su historial en Europa y en la selección argentina.

Sergio Romero habría sido ofrecido a Colo Colo (Foto: Getty)

El palmarés de ‘Chiquito’ es digno de respetar: fue campeón en Paises Bajos con el AZ Alkmaar y luego dio el salto al Manchester United, donde conquistó una FA Cup, una Community Shield y una copa de la Liga, además de coronarse campeón de la Europa League de la mano de José Mourinho en 2017.

El ofrecimiento de Romero al Popular se da en un escenario donde otras alternativas ya se han ido cayendo. El portazo por Esteban Andrada y la falta de avances por Jaime Vargas obligaron a ampliar el abanico, manteniendo abierta la búsqueda de un arquero que entregue garantías inmediatas.

Por ahora, el misterio se mantiene. Sergio Romero es solo uno de los nombres que apareció sobre la mesa y no existe una decisión tomada. En Colo Colo analizan con calma, sabiendo que el arquero que llegue en 2026 será una pieza clave para el proyecto deportivo… y que no hay margen para equivocarse como pasó en 2025.

DATOS CLAVE

Sergio “Chiquito” Romero fue ofrecido formalmente a la dirigencia de Blanco y Negro como opción para la temporada 2026.

El portero de 38 años se encuentra en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con Argentinos Juniors el 1 de enero de 2026.

El técnico Fernando Ortiz insiste en la llegada de un arquero de jerarquía tras caerse la opción de Esteban Andrada (quien optó por seguir en el Real Zaragoza).