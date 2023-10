Pareciera que el portero argentino, Sergio Chiquito Romero es un invencible en tanda de penales y nuevamente, fue la gran figura de Boca Juniors, en la clasificación xeneize a la final de la Copa Libertadores, tras vencer a Palmeiras mediante aquel expediente.

Nacional de Uruguay, Racing de Avellaneda y ahora el Verdao, han sido las víctimas y que no han podido derrotar al arquero mundialista de Argentina en 2010 Y 2014, enviando así a su equipo al duelo decisivo ante Fluminense de Río de Janeiro.

No obstante y pese a la condición continental del entretubos, un periodista chileno revivió la imagen de un miembro de la generación dorada de La Roja, quien no le convirtió una, si no que dos veces, en tanda desde los doce pasos al mencionado Romero.

Fue el comunicador Rodrigo Mujica, quien a través de la red X (ex Twitter), valoró a Charles Aránguiz, quien fue protagonista de la definición en ambas Copas América que ganó Chile.

“Un buen día para homenajear al chileno que le anotó a Chiquito Romero en dos finales de Copa América”, publicó Mujica, acompañando dicho tuit con el impacto del Príncipe de Puente Alto, en ambas definiciones.

Época gloriosa aquella, cuando Chile era el mejor del continente con un que no tenía las cámaras de Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel, pero sin duda un gran jugador, pieza clave por aquel tiempo en el equipo de todos.

El tuit de Mujica (Captura)

¿Quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2023?

Tras el triunfo de Boca ante Palmeiras en tanda de penales, los argentinos volverán a disputar el duelo mayor de la Copa Libertadores, tras cinco años, de aquella recordada final que perdieron ante River Plate en el Estadio Santiago Bernabeu.

En frente, estará Fluminense, equipo que eliminó al Inter de Porto Alegre, precisamente de Charles Aránguiz. El compromiso se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná.