Ex jugador y multi campeón con los albos reventó a la organización de la celebración de los 99 años por no invitar a Patricio Yáñez.

Campeón de Copa Libertadores con Colo Colo revienta al Cacique por desaire a Patricio Yáñez: "No hay excusa"

Colo Colo vivió en el día de ayer una jornada llena de emociones al celebrar los 99 años de vida de la institución más grande, ganadora y que históricamente ha congregado más público en el fútbol chileno.

La jornada, eso sí, tuvo momentos negros: en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez acusó que no fue invitado a la celebración realizada en el Estadio Monumental. Las palabras de Patricio Nazario generaron reacciones sarcásticas por parte de Juan Cristóbal Guarello, quien cuestionó el desaire.

Otro que subió al carro de las críticas por no haber invitado al campeón de Copa Libertadores con los albos a las celebraciones del aniversario fue Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chile expresó su molestia.

Colo Colo celebró 99 años con sus hinchas también. | Foto: Photosport

“A mí me invitaron por mail y por WhatsApp, pero no pude asistir porque tenía que trabajar en la radio”, abrió los fuegos Barti excusándose de por qué no pudo asistir a la ceremonia que se desarrolló pasado el mediodía.

Tras eso, mostró su enojo con la organización del evento por haber dejado afuera a Patricio Yáñez: “No hay excusa para que al Pato no lo inviten”, dijo con un evidente malestar.

Enojos más, enojos menos, lo cierto es que más allá del desaire de Blanco y Negro con no invitar a Patricio Yáñez, el Cacique celebró 99 años de historia y ya apunta a lo que será el centenario del club el próximo año.

Colo Colo vs. U. Católica, día y hora

Los albos visitan a Universidad Católica esta tarde en el Estadio Santa Laura a las 5:30, donde los tres puntos se hacen una obligación para no perderle pisada a Universidad de Chile que enfrenta a Palestino este domingo.