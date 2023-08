Colo Colo saca la calculadora en el fútbol chileno. El elenco de Gustavo Quinteros hoy perdió dos puntos importantes en la pelea por el título con Cobresal y los albos están a 8 unidades del actual líder del Torneo Nacional.

Ante ello, el campeón de la Libertadores con el Cacique, Ricardo Dabrowski, sólo apunta a sacar la calculadora y es claro en plantear el primer paso que necesita el Cacique para ir por el título.

“Acá, no queda otra y Colo Colo tiene que ganar el partido suspendido y ganar todos los partidos, si no no lo podrá alcanzar a Cobresal“, dijo el Polaco a Bolavip.

En esa misma línea, el ex DT de los albos sabe la impronta que tiene el Cacique y que “cuando Colo Colo viene de atrás genera en el resto de los equipos preocupación. Las posibilidades matemáticas están, aunque hoy se perdió una bala y Cobresal tiene un gran técnico, un gran equipo y han andado bien”.

Colo Colo aún está a 8 puntos de Cobresal y el partido pendiente ante Copiapó es fundamental para descontar terreno en el Torneo (Photosport)

El llamado del Polaco Dabrowski es directo al hueso y sabe que el cuadro de Gustavo Quinteros no se puede dar el lujo de cometer más errores. Es más, el transandino -con el dolor de su corazón- apunta a que en el norte tienen la primera gran opción de campeonar.

“Cobresal ganó con mucha autoridad y cuando Cobresal suma va dejando atrás a los rivales. Colo Colo tenía la posibilidad de mantener la distancia. Indudablemente tiene que recuperar el tranco, para acercarse, porque pareciera ser que el candidato número para ganar el título es Cobresal“., añadió.

“Seguramente, Colo Colo tendrá que afinar la puntería para mantener la distancia y si con el partido suspendido puede achicar un poco”