Jordhy Thompson vive un renacer en Colo Colo tras protagonizar hechos de violencia intrafamiliar. El delantero tomó en serio el proceso psicológico y psiquiátrico para volver a jugar en el fútbol chileno. El trabajo de Gustavo Quinteros y del plantel albo fue clave para el resurgir del joven artillero.

Ante ello, el ex DT de Colo Colo, Ricardo Dabrowski, es claro y aplaude la actitud de la institución y del plantel de futbolistas para levantar a Thompson, quien estuvo a un tris de dejar escapar su carrera.

“Cada mente es un mundo. Las reacciones son distintas, fíjate el problema que él tuvo de índole personal. Es complicado pasar una situación así. Seguramente, no tengo dudas que el club, el equipo, el grupo humano lo ayudó. Se nota la ayuda del grupo, el volvió a tener confianza y cuando sintió que le volvieron a tener esa confianza, rindió“, expresó Dabrowski.

Ricardo Dabrowski es claro en el tema de Jordhy Thompson y siente que el rol de Gustavo Quinteros en Colo Colo es clave (Captura Fox Sports Chile)

Thompson desde que dio el giro positivo en Colo Colo suma goles en la Copa Sudamericana, la Primera División del fútbol chileno y también en la Copa Chile. Además, el extremo albo le arrebató la posición a Marcos Bolados y está en la mira para ir a jugar al Neftchi Bakú de Azerbaiyán.

En ese sentido, Dabrowski sabe que el futbolista cometió un error y que el papel paternal de Quinteros fue fundamental para que el oriundo de Antofagasta rindiera nuevamente en la ofensiva del Cacique.

“Si él (Thompson) no no hubiese aprovechado las ocasiones que tuvo, bueno, vaya a saber uno las consecuencias. Jordhy aprovechó la oportunidad para el bien del equipo y para su bien, porque fue una situación muy compleja la que vivió. No es fácil y el cuerpo técnico lo ayudó para que salga adelante”, añadió.

El Polaco Dabrowski sabe que Thompson va en buen camino y le recomienda que “la alta competencia te exige tener una mente fuerte, porque son más los fracasos que las alegrías. Hay que tener una mentalidad fuerte para ser un jugador de elite“.