Canterano de Colo Colo rompe el silencio y revela su gran pena tras su partida del club: "Me quedé con esa espinita de no poder darle a la gente el cariño que me entregaron"

El delantero nacional, Luciano Arriagada vive a su corta edad su primera experiencia fuera de nuestro país defendiendo la camiseta del Athletico de Brasil, club el cual le abrió las puertas tras lo que fue su salida de Colo Colo.

Sobre dicha partida del club que lo vio crecer, el atacante dialogó con AS Chile y desglosó lo que fue su salida del ‘Cacique’, en la que ya es algo que dejó en el pasado, pero que de igual forma le dejó una pequeña tristeza.

“Lo de Colo Colo para mí ya es pasado, pero sí me quedé con esa espinita de no poder darle a la gente todo el cariño que me entregaron”, partió señalando Arriagada.

Ya abordando lo que es su presente en Brasil, el ‘Luci’ se mostró más que feliz con su estancia en el fútbol brasileño, en la que recalca que esta muy feliz y se siente muy considerado por parte de su club, en la que tiene consciente de que pronto se le dará su gran oportunidad.

Luciano Arriagada celebrando la 33 con Colo Colo | Foto: Photosport

“Lamentablemente no tuve muchas oportunidades, pero estoy feliz, porque siento que di un gran paso, donde pese a no estar jugando, estoy siendo considerado aquí. El entrenador me dice que tenga tranquilidad, que pronto va a llegar mi oportunidad, así que muy feliz por eso, por el presente”, profundizó el delantero nacional.

Finalmente, Arriagada habló sobre lo que es su nueva vida en Brasil, en la que señala que puede compartir con su familia y que se entrena al máximo para poder tener su oportunidad en una liga tan importante como la brasileña.

“La ciudad es muy linda, en Curitiba estoy viviendo con mi familia, gracias a Dios, así que estoy tranquilo, esperando mi oportunidad, entrenando día a día, mejorando lo que tengo que mejorar y esperando esa pequeña oportunidad”., finalizó.