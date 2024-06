Durante la mañana de este día sábado en el Estadio Monumental, Colo Colo Sub 16 venció por 2 a 0 a Huachipato en los cuartos de final y clasificó a las semifinales del Fútbol Formativo.

Una de las grandes figuras del compromiso entre el Cacique y los Acereros fue el delantero Franco Garrido, nieto de Carlos Humberto Caszely, quien se despachó con los dos tantos en el triunfo albo.

“El Gerente”, como le apodaban a Caszely en España, vio in situ todo el encuentro y apoyó en todo momento a su nieto, el cual le dio una tremenda alegría a su abuelo, gracias a los dos goles que convirtió.

CARLOS CASZELY SACA PECHO TRAS DOS GOLES DE SU NIETO EN COLO COLO

Tras el pitazo final, Garrido al ser elegido como la gran figura conversó con la transmisión oficial del partido y ahí fue cuando se acercó el ídolo del Eterno Campeón a felicitarlo.

“Estoy orgulloso por el equipo que ganó y ganó muy bien y más allá de los dos goles que hizo hoy día hay compañeros que juegan para que él pueda hacer los goles. Él hace una muy buena dupla con Justin y desgraciadamente se lesionó el Vicho, que juega muy bien”, indicó el Rey del Metro Cuadrado.

Carlos Caszely acompañó a su nieto en el duelo ante Huachipato | FOTO: Colo Colo

“El segundo gol fue muy bueno, segundo palo (risas). Uno trata de inculcarle a los chicos de la cadete y hablo con ellos, pero no le indico nada que tenga que ver con el técnico porque él sabe lo que hace, pero si algunas cosas futbolísticas que con 74 años de vida algo pueden aprender”, agregó.

Por último, el mundialista con la camiseta de La Roja se tomó un minuto para entregarle un consejo clave a los arietes del fútbol. “Cuerpo caliente, mente fría. Eso es lo básico para un delantero dentro del área, no solamente a él sino al que me invite. Hace 65 años que venga al Monumental y he visto mucho fútbol, no me meto en la parte técnica pero si futbolística de cada jugador”, remató.

¿EL PRÓXIMO RIVAL DE COLO COLO EN LAS SEMIFINALES DE LA SUB 16?

El equipo dirigido por Hugo González está a la espera de un rival de la llave que disputarán Unión Española y Santiago Wanderers.