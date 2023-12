Quedan dos días hábiles para que acabe el año y en Colo Colo siguen sin encontrar a su nuevo entrenador para la temporada 2024. Esto tras la salida de Gustavo Quinteros por decisión del directorio de Blanco y Negro.

Hasta el momento solo han aparecido nombres pero con ninguno han podido avanzar. Incluso ya varios le has respondido con un “no” al gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón.

Estop ha generado la incomodidad de un ídolo del cuadro popular, Carlos Caszely, quien este miércoles en conversación con Radio Cooperativa, se descargó:

“La verdad es que no sé a quién creerle, si a Daniel Morón o Alfredo Stohwing. Alfredo Stohwing dice que no teníamos un plan B porque queríamos a Quinteros. Y el Loro Morón dice que nosotros desde septiembre que tenemos un scouting en Santiago y un scouting en Argentina para buscar técnico. Entonces no sé a quién creerle”, comenzó diciendo.

“Colo Colo no puede esperar hasta final de año para sacar al técnico. No puede ser que hoy día todavía no tenga técnico. El que venga ya tiene la excusa lista: ‘Yo no hice el plantel, llegué tarde, estoy a menos de un mes de iniciar la Pre Libertadores, no conozco al plantel’. Entonces va a tener muchísimos problemas y la excusa por si le va mal cuando vaya a jugar a Mendoza. No puede ser que decidan a última hora”, agregó el histórico delantero nacional.

“Yo me río mucho cuando dicen: andamos buscando un técnico que sea ganador, que juegue para adelante, que tenga personalidad, que tenga una gran trayectoria a nivel internacional. O sea descartó a todos los chilenos de una, inmediatamente los descartó. Por eso que el Hueso (Ivo) Basay firmó al tiro en el norte, Jaime Vera está ahí esperando en el sur, el Fantasma (Marco Antonio Figueroa) no sabía si venirse de Centroamérica. Entonces se queda con el verso de los argentinos y eso no falla“, completó el Chino.

Carlos Caszely es considerado uno de los tres máximos ídolos de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Carlos Caszely prefiere a un técnico chileno

En la misma línea, Caszely se inclinó por un técnico chileno para que asuma en Colo Colo en este complejo momento.

“Yo con todos los chantas que han llegado, que el 90% de los técnicos son chantas, yo prefiero al Fantasma, al Ivo, prefiero a Jaime Vera cuando hacía dupla con el Chino (Alejandro) Hisis, a Héctor Tapia cuando hacía dupla con (Miguel) Riffo. Yo creo que a Quinteros no le fue del todo bien cuando se le fue el ayudante a Independiente (Leandro Stillitano). Ellos están enfocados en un 99,9% en un técnico extranjero y deja un cachito por si les sigue fallando todo, para ir en busca de un técnico chileno: un Jaime García, Jaime Vera, Ivo Basay, Fantasma Figueroa”, expresó.

La firma de Gustavo Quinteros en Vélez Sarsfield

Finalmente, el Rey del Metro Cuadrado, sembró la duda respecto al paso de Quinteros a Vélez Sarsfield, quien firmó en El Fortín una semana después de haber partido del Estadio Monumental.

“Me parece muy raro que a una semana de irse de Colo Colo ya haya firmado contrato en Vélez Sarsfield. No creo que en una semana iban a llamarlo para que firmara ahí, yo creo que a él lo tenían listo de antes, porque sabía que no iba a continuar“, cerró.