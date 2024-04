El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing anunció el proyecto para remodelación del estadio Monumental de Colo Colo. Carlos Caszely se muestra escéptico de lo que anunció el directivo de la concesionaria.

“Es un anuncio político diría yo, porque con seis meses de anticipación, imagínate, Católica lleva dos años reestructurando su estadio y Colo Colo no va a alcanzar (al centenario)”, expresó el máximo ídolo del Cacique en conversación con el programa ESPN F90.

El Chino considera que no es mucho lo que se puede hacer: “¿Qué van a poner? Una pintadita, unas banderas. Esto tenían que haberlo anunciado hace un año atrás, dos años atrás para poder decir ‘vamos a terminar el estadio para los 100 años’”.

Caszely insistió en que el anuncio le parece más un tema político que otra cosa: “Me parece más una opinión política que una cosa futbolística

El ídolo Albo aseguró que le gustaría estar en proyecto estadio. Sin embargo, menciona que no están dadas las condiciones: “Me encantaría poder participar. Sería el hombre más feliz de poder participar, pero tú sabes que las condiciones no están dadas”.

Don Carlos profundizó en su postura: “Yo soy un tipo como siempre lo he dicho, medio complicado, medio jodido, porque me gustan las cosas serias, las cosas como son”.

Carlos Caszely ve como algo más político el tema de la remodelación del estadio. (Foto: Photosport)

“Digo las verdades que yo creo que son y si te metes ahí y te van a empezar a poner trabas, no es conveniente, porque al final el que pone la cara es uno y no los que están detrás, entonces es un poquito difícil. Que me encantaría, sí me encantaría, de todas maneras”, finalizó el Gerente.