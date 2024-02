Colo Colo tuvo un buen debut en el Campeonato Nacional 2024. Los dirigidos por Jorge Almiron derrotaron por 3-0 a la Unión Española en el estadio Santa Laura. Aquel encuentro marcó el redebut de Arturo Vidal con la camiseta del Cacique en Primera División.

Carlos Gustavo de Luca, se refirió a la importancia del King. “Es importante por la presencia, porque contagia a sus compañeros. Verlo correr a Vidal y, por ejemplo, trabar una pelota, verlo ir al piso. Eso contagia al resto y creo que le vino muy bien la contratación de Vidal, no sólo por él sino que por el equipo”, comentó en diálogo con Bolavip Chile.

El exfutbolista del Cacique aseguró que los Albos lograron algo fundamental en el compromiso en la comuna de Independencia: “Estuve leyendo antes que venía con una rachita Unión Española a favor en su estadio contra Colo Colo. Pero es importante hacer el primer gol y eso lo aprovechó muy bien Colo Colo”.

De Luca se refirió al buen presente del rival de Colo Colo en Copa Libertadores, Godoy Cruz, club venció por 2-0 a Racing en el Cilindro y tiene cinco triunfos en igual cantidad de compromisos en la Copa de la Liga Profesional.

“No le han hecho ningún gol todavía en lo que van de las cinco fechas. Es un equipo bien armado, bien conocido por el técnico”, expresó el oriundo de Buenos Aires.

Colo Colo venció a la Unión Española por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

Carlos Gustavo de Luca menciona su preocupación en Colo Colo

El exgoleador argentino expresó su preocupación por un aspecto que no ve en el cuadro Albo y siente que al equipo le falta un tipo de jugador que tuvo históricamente: “Lo preocupante de Colo Colo hoy a pesar del resultado es que los delanteros no hacen goles. Va a un partido recién, pero no se vislumbra ese goleador que tuvo siempre Colo Colo. Ojalá lo encuentre y con eso va a encontrar un mejor funcionamiento”, señaló el jugador que estuvo en la consagración alba en la Recopa Sudamericana 1992.