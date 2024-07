Pato Yáñez lapidario contra Carlos Palacios: "No está para Boca si apenas está para Colo Colo"

Carlos Palacios sigue en la mira de Boca Juniors. El “Xeneize” tiene en carpeta al jugador albo desde principio de año y, aunque no llegaron a buen puerto a principios de 2024, esta vez volvieron con todo a la carga por “La Joya”.

Es más, el gigante de Argentina tiene ahora vía libre para fichar al volante de Colo Colo. Esto, luego de haber liberado un cupo de extranjero tras el traspaso del venezolano Jan Hurtado al Athletico Goianiense de Brasil.

Pese a la gran ambición del “Xeneize” con Palacios, el histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo y hoy comentarista deportivo, Patricio Yáñez, se mostró tajante ante esta posibilidad.

Durante la emisión de Deportes en Agricultura AM, el exjugador albo lanzó: “(Palacios) No está para ir a Boca, apenas está para jugar en Colo Colo. Con el talento no le alcanza”.

Pato Yáñez tajante con Carlos Palacios

Luego, el campeón de Copa Libertadores continuó con su análisis, asegurando que: “Para ir al fútbol argentino, que uno lo ve y hay equipos realmente malos, pero corren, meten y todo esto que tiene el entusiasmo argentino… Palacios no la toca en Argentina”.

En esa línea, agregó: “Le sobra talento, a lo mejor ese es un tema que genera que él no esté siempre a punto, pero con lo que ha brindado en el último tiempo no le alcanza“.

Pato Yáñez cuestiona el nivel de Carlos Palacios (Foto: Javier Salvo/Photosport)

¿Cuál es el monto que pide Colo Colo por “La Joya”?

Lo cierto es que el equipo que hoy preside Juan Román Riquelme tiene entre ceja y ceja el fichaje de Carlos Palacios.

De hecho, desde Colo Colo ya están atentos a esta situación, y en Boca Juniors tienen claro que, para quedarse con el volante, deberán pagar una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares.