Este jueves 22 de agosto, Colo Colo nuevamente recibió una oferta desde Boca Juniors por Carlos Palacios. Sin embargo, rápidamente se dio a conocer que desde Blanco y Negro se rechazó dicha propuesta.

Posterior a conocerse el nuevo ofrecimiento del “Xeneize” sobre “La Joya”, el jugador archivó todas sus imágenes en su cuenta de Instagram, dejando su feed en cero publicaciones.

Esto despertó una serie de especulaciones por parte de la prensa. Sin embargo, fue el propio jugador quien desmintió cualquier rumor tras este suceso.

Carlos Palacios exige más rigurosidad

A través de sus historias de Instagram, el volante de Colo Colo salió a aclarar el porqué de su decisión: “Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos. Ahora tanta importancia que le dan. ¿Por qué no le daban importancia antes?”.

Ante cualquier especulación, hizo un especial llamado a la prensa: “Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces. Hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en cuartos“.

“Si van a hablar algo, háblenlo con verdades no con “especulaciones o mentiras”, cerró.

La historia de Carlos Palacios en sus redes

El nuevo episodio de la “Joya”

Pocos minutos atrás, Radio ADN reveló que Carlos Palacios se habría ausentado de la práctica de este viernes en Colo Colo. Es más, incluso ponen en duda si es que el jugador estaría “en rebeldía”.

Ahora bien. Tal como dice el jugador, quien minutos después también borró dicho registro recientemente expuesto, los albos son cuartofinalistas de Copa Libertadores.

A ello, se suma su regreso a La Roja tras ser nominado por Ricardo Gareca, siendo uno de los cuatro jugadores del “Cacique” nominado a la próxima doble fecha clasificatoria.

Desde Macul no existe una versión sobre sí realmente Palacios se ausentó o no de las prácticas, ni tampoco de si habrá molestia en el jugador por un posible traspaso a Boca.