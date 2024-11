Este domingo Colo Colo se consagró campeón del Campeonato Nacional 2024, luego de empatar 1-1 con Deportes Copiapó, logranda bajar su estrella número 34 en un final de torneo que fue de infarto.

El Cacique se quedó con el título con 67 puntos, dos unidades más que su escolta que era nada más que Universidad de Chile.

En medio de las celebraciones del cuadro popular en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, habló el goleador del equipo albo, Carlos Palacios, quien por segundo año consecutivo llegó a las 13 conquistas.

Al dialogar con TNT Sports, la Joya tuvo palabras al cumplir su sueño de ser campeón con Colo Colo y también zanjó su futuro.

“Un sueño la verdad, muy sufrido, muy difícil, un grupo que se lo merce, demostranos que somos el mejor equipo del país. Así que se lo dedico a mi familia, a mis amigos”, comenzó diciendo.

Carlos Palacios se despide del hincha de Colo Colo

Luego, profunizó en su despedida, ya que este sería el último partido que jugó con la camiseta del Eterno Campeón y pronto podría partir a Boca Juniors, que ha sido el gran interesado en sus servicios este año.

“Sí, yo creo que sí. No creo que juegue más en todo el año, el hombro lo tengo imposible”, lanzó respecto a la lesión que arrastra y por la que ha jugado infiltrado.

“Quería despedirme en el amistoso con la gente de Colo Colo y ahora no lo veo así. Entonces creo que fue el último partido y después de darme cuenta terminé jugando por eso, porque amo estos colores y espero algún día volver y darle más alegrías al pueblo colocolino que me apoyó tanto en todo momento”, completó Palacios.

Así fue la celebración del título de Colo Colo en Copiapó. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La reflexión final del goleador de Colo Colo

Finalmente el jugador de 24 años hizo una reflexión de lo que fue su gran año con Colo Colo, pese a todos los problemas personales.

“Todo partió con el tema de Boca que se habló más de la cuenta, con la hinchada colocolina. Después creo que me entendieron, me supieron entender. Después pasó el tema de la selección, lo de mi sobrino, lo del hombro. Pero le doy gracias a todas las personas que están acá, me apoyaron en todo momento. Le doy gracias a mi famailia que nunca me dejó y siempre me motivó a seguir, a jugar ese partido con Palestino que fue súper difícil, después con Iquique y ahora”, cerró.