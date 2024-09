El ex técnico del Cacique abordó la eliminación alba en Copa Libertadores y señaló a un posible damnificado.

Claudio Borghi apunta al gran damnificado en Colo Colo tras eliminación de Copa Libertadores: "Me preocupa"

Colo Colo se presentó cargado de ilusión a la revancha de los cuartos de final de Copa Libertadores de América, pero no pudo superar a River Plate en los cuartos de final y quedó eliminado del máximo torneo continental en esta parte del continente.

El equipo dirigido por Jorge Almirón hizo una competitiva llave ante el cuadro millonario, donde fue superior en la ida y emparejó la cancha en la vuelta, pero no fue suficiente para tumbar a uno de los candidatos al título.

En el análisis de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi mostró su preocupación por Jorge Almirón y lo que se le puede venir tras la dura eliminación de la Copa Libertadores de América.

Borghi preocupado por Almirón. | Foto: Photosport

“Esta realidad me preocupa por Almirón, porque uno dice que compitió en Copa Libertadores. En Copa Chile tiene que revertir un resultado y si no sale campeón dirán que no ganó nada…”, abrió los fuegos el técnico tetracampeón con los albos entre 2006 y 2007.

En esa misma línea, el Bichi cree que el análisis no pasa solo por lo cuantitativo: “Para mí sería un pecado que le digan eso; competiste, pero no ganaste. Me preocupa por el exitismo de decir que hay que salir campeón”, sumó.

Lo cierto es que el Cacique, finalmente, se quedó sin pan ni pedazo en Copa Libertadores de América y ahora tendrá que concentrarse en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile para cerrar de la mejor manera posible la temporada.

Colo Colo vs. Cobresal, día y hora

Colo Colo volverá a jugar este sábado 28 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora donde tendrá que recibir a Cobresal por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.