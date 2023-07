Claudio Borghi aseguró que al entrenador Gustavo Quinteros, no lo va a engañar la goleada de Colo Colo por 6-1 ante Unión La Calera por los cuartos de final de la zona centro-norte de la Copa Chile.

“Al hincha si lo puede engañar, al técnico no, porque sabe lo que planteó, qué estaba buscando y va sacando conclusiones”, expresó el DT tetracampeón con los albos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El actual comentarista resaltó la performance alba y mencionó algunos aspectos que consideró importantes. “Colo Colo jugó un partidazo ¿Entró el balón? sí entró ¿A partir de ahí puede haber un cambio? sí también puede haber un cambio ¿La Calera dio ventajas? sí, dio ventajas”.

El Bichi destacó a dos futbolistas del Cacique. “Las incorporaciones que propuso, especialmente me gustaron los dos extremos, (Carlos) Palacios y (Jordhy) Thompson lo hicieron muy bien. Ahora, la pregunta es ¿Cuándo lo pueden repetir? Y si lo pueden repetir sería extraordinario”.

El aspecto de Colo Colo que preocupa a Claudio Borghi

No obstante, Borghi también mostró su preocupación por los cambios de sistema de Gustavo Quinteros, quien ha pasado de la línea de tres en el fondo con dos delanteros a jugar con cuatro defensores y tres atacantes con extremos.

“Este continúo cambio de esquema a veces es un mensaje medio complejo para el jugador”, alertó el ex estratega de la Selección Chilena, Boca Juniors, Independiente y Liga de Quito.

Gustavo Quinteros ha jugado con línea de tres y de cuatro en el fondo (Foto: Photosport)

Juvenal Olmos cree que los extremos que el DT alineó ante Unión La Calera no serían lo mejor para una propuesta a nivel internacional. “Los dos extremos que tú nombraste son para este tipo de partidos. No me imagino a Palacios y Thompson haciendo el recorrido hacia atrás en Copa Sudamericana. Hoy los marcaron a ellos, no tuvieron que marcar a nadie que pasara por los costados”.