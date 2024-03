Claudio Borghi se la juega a full y proyecta en grande a Alan Saldivia: "Me encanta, tiene un futuro internacional..."

Colo Colo aseguró su presencia en la fase de grupos de Copa Libertadores el miércoles pasado tras derrotar al Sportivo Trinidense por 2-1, compromiso en donde los albos jamás sufrieron el partido y se vieron sólidos en todas sus líneas.

La ausencia de Óscar Opazo obligó a que Jorge Almirón hiciera un par de cambios en el equipo, donde Alan Saldivia jugó cargado por el sector derecho y no en su posición natural que acostumbra ejercer con los albos.

Pese al cambio, el uruguayo canterano de los albos hizo un partidazo y ganó la mayoría de sus duelos, consolidándose como una de las figuras del partido y uno de los jugadores mejor valorado por los exigentes hinchas del Cacique.

Saldivia es un fijo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Quien no quedó indiferente a las loas hacia el uruguayo fue Claudio Borghi, ex técnico de los albos quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports nadó contra la corriente por la posición del charrúa ante Trinidense y si le gustó: “No, pero no creo que fue lateral, la circunstancia lo puso ahí”, dijo.

Acto seguido, el Bichi se la juega a full con Saldivia y proyecta lo que podría ser una carrera internacional brillante para el patrón de la zaga alba este año: “Ese hueón tiene un futuro internacional… me encanta”, aportó.

Lo cierto es que Alan Saldivia agarró camiseta de titular el año pasado con Gustavo Quinteros y, desde ese momento a la fecha, no la ha soltado y todo indica que tampoco lo hará y seguirá siendo un fijo en el once de Jorge Almirón.

Colo Colo conocerá a sus rivales en Copa Libertadores

El lunes 18 de marzo el Cacique conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores de América, donde lo más probable es que le toque un grupo de miedo tras estar ubicado en el bombo 4 del sorteo.