No es Arturo Vidal: Vero Bianchi en llamas por este jugador de Colo Colo: "Te marca diferencias en el plano internacional"

Colo Colo se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y ahora tendrá que esperar hasta el lunes 18 de marzo para saber quiénes serán sus rivales en la fase de grupos del máximo torneo continental.

El Cacique accedió a esta instancia tras derrotar a Sportivo Trinidense de Paraguay en la Fase 3, donde empató 1-1 en la ida y resolvió todo en el Estadio Monumental con un poco expresivo, pero justo, 2-1 a su favor.

Verónica Bianchi, periodista y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, analizó lo que dejó la victoria del Cacique y elogió a un silente jugador quien, poco a poco, empieza a llamar la atención del hincha albo.

Bianchi se deshace en elogios por Paiva. | Foto: Photosport

“Me gusta mucho Paiva, es de esos jugadores que te pueden marcar una diferencia en el plano internacional”, señaló Bianchi sobre el paraguayo que llegó esta temporada a los albos.

En esa línea, aporta diciendo que “De a poco se gana la confianza del técnico y del hincha, lo apoya, le gusta lo que hace. Tiene ese carácter que se necesita en un torneo internacional y hace rato que no fichaba a un jugador así”, dijo.

En el cierre, destaca a dos jugadores más que tuvieron una buena noche en Macul: “Fue una buena decisión. Y el tema de Zavala, no era fácil el partido para él porque no quedó una buena imagen del Superclásico y dio vuelta la página, tuvo que sobrellevar varias situaciones en el último tiempo. Así todo, hizo un buen compromiso. También me alegro mucho por el Colo Gil”, remató.

Colo Colo vuelve a la actividad este fin de semana

El Cacique deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2024 este domingo 17 de marzo al mediodía, el cual será el último partido antes de que el torneo pare por la Fecha FIFA de marzo.