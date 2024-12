En Colo Colo se han vivido días con bastante polémica y todo esto debido a lo que ha sido el quiebre entre el plantel del ‘Cacique’ y la dirigencia por el tema de los premios, la que se mantiene hasta día de hoy sin solución y preocupa para el 2025.

Para esta jornada, un histórico del club como lo es Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que es esta situación que aproblema al ‘Cacique’, en la que recordó que por una polémica similar, se fue del club.

“Lo de Colo Colo yo le encuentro sentido y yo siempre cuento, cuando yo me fui de Colo Colo, fue por problemas de premios, pero no míos, del plantel, de hecho un día previo al partido con Boca Juniors, que yo me voy a mi casa y aparece en aquel momento, Ruiz Tagle, mal asesorado, criticando a los jugadores públicamente por los premios”.

“Yo me devolví y dije ‘que es esto, usted está colocando un problema interno de forma pública’ y ahí se forman muchas opiniones sobre lo que pasa adentro y yo ya había vivido muchas de esas cosas y ahí dije, esto no da para más, porque los jugadores no me querían entrenar el día anterior a viajar en forma de protesta”, partió declarando Borghi.

El ‘Bichi’ agregó el importante problema que genera esto para un entrenador, en este caso Jorge Almirón “el técnico es el colchón entre los jugadores y los dirigentes, pero te llega de un lado una cosa y de otro lado otra, entonces eso es inmanejable. Yo siempre tuve la discusión con los jugadores ‘muchachos, yo quiero que los premios los arreglen antes de empezar el campeonato”.

Agregando más a este tema, el histórico ‘Albo’ deja en claro que para evitar este tipo de polémicas, lo mejor que pueden hacer los equipos es poder arreglar el tema de premios antes de iniciar las temporadas.

El plantel de Colo Colo en el ojo del huracán | Foto: Photosport

“Si a ustedes les va muy bien, ustedes van a empezar a pedir cosas reales y si les va mal, también le van a pagar poca plata, entonces siempre va a existir un conflicto, dejen arreglado todo antes y solucionamos todo de forma mejor”, remarca.

Finalmente, Borghi es muy enfático en señalar de que esta situación será muy complejo de poder arreglar debido a las distintas posturas que tienen por ambas partes y además, se jugó con su postura de que el tema de la polémica multa en la Copa Libertadores, debe ser descontada a los jugadores, no al club.

“Ahora los jugadores recibieron un dinero con descuentos, el total es un paquete de 10 pesos, pero en ese paquete hay multas, gastos, entonces aparentemente eso le baja mucho por lo que pretendían cobrar y ahí está el conflicto, eso no se va a solucionar fácil”.

“(La multa) Eso no lo debe pagar el club, lo deben pagar los jugadores, si ellos deciden no hacer una situación, lo deben pagar los jugadores”, concluyó.