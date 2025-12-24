Colo Colo se toma un mini descanso en época navideña, donde funcionarios, jugadores y todos aquellos que trabajan en torno al Cacique tendrán un día de familia para distenderse y poder disfrutar con sus seres queridos.

El que no se toma descanso en esta época del año es el Viejito Pascuero, personaje ficticio quien recibe pedidos de distintas personas y con distintos motivos. Esta vez, fue nada más ni nada menos que Claudio Borghi quien le escribió una carta.

En diálogo con Bolavip Chile, el histórico ex jugador del Cacique y también director técnico, le hizo un expreso pedido al barbón de rojo para regalarle a Colo Colo tras una turbulenta temporada: “Humildad e inteligencia, que remen el bote todos para el mismo lado”, reflexionó el ‘Bichi’.

Mosa planea el equipo para el 2026. | Foto: Photosport

Eso sí, fue el mismo director técnico quien ve difícil su pedido y no cree que se pueda cumplir su deseo para esta nochebuena: “Pero está difícil, no creo que el Viejito Pascuero pueda hacer eso”, agrega.

El Cacique se encuentra de vacaciones y ya oficializó a Matías Fernández como el primer refuerzo de la temporada 2026 y no se descarta que esta noche pueda haber un regalito abajo del árbol en el Estadio Monumental.

Además, cabe mencionar que Colo Colo volverá a juntarse para planificar la pretemporada la primera semana de enero donde harán trabajos en Santiago y luego partirán a Uruguay para disputar un torneo amistoso.

En síntesis

