Maximiliano Falcón tiene con los nervios de punta a todos en Colo Colo, toda vez que el jugador entró en rebeldía y no se presentó a la pretemporada para apurar una salida hacia el Inter de Miami de la MLS.

La actitud del jugador no gustó para nada en el plantel, donde Arturo Vidal y Esteban Pavez evidenciaron una clara molestia por las acciones del Peluca que atentan contra la buena convivencia en los albos.

Uno que sacó la voz y es voz autorizada para hacerlo fue Claudio Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports se refirió al drama que vive Maximiliano Falcón y la drástica decisión que tomaría el ex entrenador de los albos.

Peluca genera controversia. | Foto: Photosport

“A mí no me gusta esta situación. Yo soy de un estilo y no tengo problemas si mis jugadores se van a un rival. En este caso, prefiero que se vaya a la U antes que estar pasando por este tipo de situaciones”, dijo.

Bajo esa misma línea, ejemplifica diciendo que “Yo veo esta situación en jugadores como Lucas Cepeda, que hoy es uno de los mejores del torneo, y también buscaría salir. Besas la camiseta, te barres, golpeas los carteles y la gente te ovaciona. Para mí esto es un mal antecedente”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que todo indica que Maximiliano Falcón no tendría ningún interés de seguir en los albos y lo más probable es que continúe su carrera en el extranjero para este 2025.

Colo Colo enfrentará a Racing Club

Los albos tendrán un duro apretón el fin de semana cuando tengan que recibir el sábado 18 de enero a Racing Club de Avellaneda en el último partido amistoso oficial antes de la Supercopa frente a Universidad de Chile.