Colo Colo vendió a Maximiliano Falcón al Inter Miami. El negocio fue bueno para los Albos, ya que ganaron 2,5 millones de dólares por cerca del 35 por ciento del pase del zaguero, a quien le quedaba sólo este año de contrato. Además, conservaron un 15 por ciento de la carta.

Sin embargo, hay un tema que duele en el Cacique y va más allá de la salida propiamente tal. En el club hay una disconformidad con el manejo de Peluca, quien decidió no presentarse a la pretemporada del equipo cuando tenía contrato vigente.

Aníbal Mosa fue consultado en TNT Sports sobre si Falcón tiene las puertas abiertas para regresar a Colo Colo. “El fútbol es tan dinámico, yo trato de no tener rencor con nadie. Yo trato de ser una persona que no me guardo nada y no echarme ningún karma encima de nadie”, mencionó el presidente de Blanco y Negro.

“Si tú me lo preguntas hoy día, yo te diría que no volvería si yo estoy de presidente. Si me lo preguntas en un año más o dos años más, te tendría que responder en ese momento”, agregó.

De esta manera, Mosa no permitiría un regreso de Falcón, aunque reconoce que su postura podría cambiar cuando pasa el tiempo. En este momento la sensación del puertomontino es de dolor. “Yo, la institución y la hinchada quedamos dolidos con Falcón, muy dolidos”, expresó.

Aníbal Mosa reconoce “frustración” por forma en que Maximiliano Falcón decidió manejar su salida de Colo Colo

El presidente de ByN entregó su sentir sobre el proceder de Peluca para dejar el club: “Maximiliano Falcón si bien se convirtió en una estrella, pero Colo Colo es el que lo tira al firmamento y lo convierte en estrella. Frustración es lo que sentí”.

“Todo el mundo tiene derecho a buscar mejores perspectivas, Colo Colo es una vitrina importante y de cierta manera tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas, pero la forma como se dio, la rebeldía de Falcón, la intransigencia de poder echar pie atrás en un momento dado, ya que no había llegado el 2 (de enero)”, complementó.

Mosa mencionó que no le gustó la forma: “Se dieron muchas cosas que no ayudaron en nada para que él salga, lo hubiese hecho de otra manera, lo hubiese hecho como corresponde hubiese sido más fácil su salida. La forma como salió no agradó a nadie y la verdad de las cosas me bastante sentí frustrado”.