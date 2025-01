Maximiliano Falcón se fue de Colo Colo. El defensor no se presentó a la pretemporada, situación que causó molestia al interior del Cacique. Finalmente, la situación terminó con la venta del futbolista al Inter Miami. Sin embargo, pese a la buena negociación, todavía sigue una herida abierta al interior del club.

El vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola no se guardó nada y lanzó crítica al manejo de Peluca. “Respecto del tema Falcón, se cerró ¿Pudo haberse hecho más rápido? Sí. ¿Había un grado de molestia con Falcón? Sí, porque él rompió todas las formas con un club que él decía tenerle mucho cariño, que decía amar”, expresó en diálogo con TNT Sports desde Uruguay.

El directivo espera que el defensor no vuelva a tener una actitud similar: “Fue malo el procedimiento que usó Maximiliano, pero bueno, ya él no es jugador de Colo Colo, se va al Inter Miami y esperemos que esas inconductas no se repitan a futuro con nadie”.

También el director de la concesionaria mencionó que el club cumplió todas sus obligaciones con el zaguero y volvió a criticar el accionar: “Colo Colo honra sus compromisos. Maximiliano Falcón estaba al día en todas sus remuneraciones, no tenía nada pendiente, pero adoptó esta actitud de rebeldía que yo la caracterizaría como impropia para no descalificarlo.

El funcionario comienza a dejar atrás la situación: “Para mí es un tema cerrado. Maximiliano jugará en el Inter y nosotros le daremos la oportunidad a nuestros jóvenes o a las nuevas contrataciones que acordemos con nuestro cuerpo técnico”.

Eduardo Loyola critica la actitud de Maximiliano Falcón. (Foto: Photosport)

¿Habrá una reconciliación entre Maximiliano Falcón y Colo Colo?

Algo se quebró entre el Cacique y Peluca, una situación que deja en incógnita la opción de que los caminos se puedan volver a unir más adelante. Eduardo Loyola, prefiere no proyectarse, pero si menciona que el defensor tendrá que poner harto de su parte.

“A mí no me gusta predecir el futuro, yo creo que Falcón va a tener que hacer mucho esfuerzo por recuperar el afecto de la hinchada. La hinchada le dio mucho cariño y él la maltrató, esa es la verdad. Si mañana cambian las circunstancias, él hace los mea culpas correspondientes, de hecho, anoche vino a excusarse con sus compañeros y con el cuerpo técnico, el tiempo lo dirá”, comunicó.